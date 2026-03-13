Una notizia riguarda il leader supremo iraniano, che si trova in coma, e la comunicazione ufficiale è stata affidata a una voce velata. La situazione ha causato un certo sconcerto nel panorama politico nazionale, con ripercussioni sulla gestione delle istituzioni. La scena politica si è riorganizzata attorno a questa figura, che, pur essendo stata eletta alla più alta carica, non compare più nei canali ufficiali.

La scena politica iraniana si è riorganizzata attorno a una figura che, pur essendo stata eletta alla massima carica istituzionale, appare assente dai canali ufficiali. Mojtaba Khamenei ha rilasciato il suo primo messaggio pubblico non attraverso un apparizione televisiva diretta o una registrazione vocale, ma tramite una lettrice velata della televisione di Stato. Le circostanze suggeriscono che le ferite riportate dal bombardamento che ha colpito la sua famiglia siano ben più gravi delle versioni iniziali, con fonti anonime che parlano di perdita di arti e condizioni critiche in terapia intensiva all’ospedale Sina di Teheran. Il contenuto del messaggio, letto da terzi, traccia un quadro di guerra totale dove la priorità assoluta diventa la vendetta per i martiri caduti, inclusa la strage alla scuola Shajarat Tayyibah a Minab. 🔗 Leggi su Ameve.eu

