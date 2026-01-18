Iran | Pezeshkian ' qualsiasi attacco a Khamenei equivale a guerra totale'

Il membro del Parlamento iraniano Pezeshkian ha dichiarato che qualsiasi attacco contro la Guida Suprema Khamenei sarebbe considerato un atto di guerra totale contro l'Iran. Questa affermazione sottolinea la forte posizione di Teheran sulla protezione delle sue figure di rilievo e sulla stabilità politica del paese, in un contesto di tensioni internazionali crescenti.

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) - "Qualsiasi aggressione contro la Guida Suprema del nostro Paese equivale a una guerra totale contro la nazione iraniana". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, aggiungendo che "se il popolo iraniano affronta difficoltà e privazioni nella propria vita, una delle ragioni principali è la lunga ostilità e le sanzioni disumane imposte dal governo degli Stati Uniti e dai suoi alleati".

