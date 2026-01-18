Iran Pezeshkian | Qualsiasi attacco contro Khamenei sarebbe guerra totale

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che un attacco contro l’Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, rappresenterebbe una risposta di vasta portata, definendola una guerra totale contro il paese. Questa affermazione sottolinea la forte protezione attribuita alla leadership religiosa e politica dell’Iran, evidenziando le tensioni e le delicate dinamiche interne ed esterne del paese.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha avvertito che qualsiasi attacco alla guida suprema del Paese, l’Ayatollah Ali Khamenei, equivarrebbe a “ una guerra totale contro la nazione iraniana”. Lo ha scritto in un post pubblicato sul social X. “Se nella vita delle persone in Iran esistono difficoltà e privazioni, uno dei fattori principali è l’ostilità e le sanzioni inumane del governo americano e dei suoi alleati”, ha aggiunto. Il ‘giallo’ sul manifestante: ucciso secondo Israele, ma per una ong è vivo. Intanto c’è un ‘giallo’ su un manifestante che secondo Israele sarebbe stato ucciso. “Secondo alcune fonti, Erfan Soltani, il giovane iraniano arrestato dal regime per aver partecipato a una protesta e che avrebbe dovuto essere condannato a morte, è stato brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica Islamica”, si legge sul profilo social in farsi del ministero degli Esteri israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran: Pezeshkian, 'qualsiasi attacco a Khamenei equivale a guerra totale'

Trump tiene alta la pressione sull’Iran inviando la Lincoln, missili terra-aria e altri sistemi di difesa nell’area: un attacco non è escluso. Il capo del Cremlino telefona a Netanyahu e a Pezeshkian: «Moderazione». Intanto gli ayatollah minacciano di mantenere il - facebook.com facebook

Gli Usa si rafforzano in Medio Oriente. Pahlavi: "Tornerò in Iran". In arrivo una portaerei e sistemi di difesa terrestri. Putin sente Netanyahu e Pezeshkian #ANSA x.com