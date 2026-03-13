Khamenei assente | la giornalista legge il messaggio

Il 12 marzo 2026, Mojtaba Khamenei, nuovo Guida Suprema dell’Iran, ha inviato un messaggio scritto che è stato letto pubblicamente, senza apparire di persona. La comunicazione si riferisce a una dichiarazione di guerra, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o commenti sulla sua provenienza. La giornalista ha letto il testo senza ulteriori interventi o analisi.

Il nuovo Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha lanciato un messaggio di guerra il 12 marzo 2026 senza mostrarsi in persona. Il testo è stato letto da una giornalista mentre sullo schermo appariva solo la foto ufficiale del leader. La situazione sanitaria di Khamenei rimane avvolta nel mistero: fonti occidentali parlano di ricovero in terapia intensiva e possibili amputazioni, mentre Teheran nega qualsiasi pericolo di vita. L’assenza fisica del leader durante un annuncio così cruciale ha innescato una corsa ai social media per diffondere la trascrizione del discorso. L’articolo originale non specifica se il leader sia effettivamente in coma o semplicemente ferito, lasciando spazio a speculazioni che le autorità iraniane cercano di contenere con comunicazioni rapide su piattaforme digitali come X e Instagram. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Khamenei assente: la giornalista legge il messaggio Articoli correlati Leggi anche: “Khamenei, vai all’inferno”: il messaggio della giornalista in Australia Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei come Guida suprema dell’Iran può allungare la guerraCosa ha detto la nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Esperti: il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Khamenei assente Khamenei, vai all'inferno: il messaggio della giornalista in Australia(Adnkronos) - Rita Panahi, giornalista di origine iraniana e volto di Sky News Australia, non esita a mostrare la sua soddisfazione per la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso il ... ilmattino.it Mojtaba Khamenei, primo discorso da Guida Suprema. Linea dura ma dubbi sulla sua saluteLeggi su Sky TG24 l'articolo Mojtaba Khamenei, primo discorso da Guida Suprema. Linea dura ma dubbi sulla sua salute ... tg24.sky.it