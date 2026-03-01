Khamenei vai all’inferno | il messaggio della giornalista in Australia

Una giornalista di Sky News Australia, originaria dell’Iran, ha pubblicamente espresso soddisfazione per la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio a seguito di un attacco condotto da Stati Uniti e Israele. Nel suo messaggio, ha scritto “Khamenei, vai all’inferno”. La giornalista ha condiviso il suo pensiero sui social media, attirando l’attenzione del pubblico.

Iran, in Australia gli iraniani festeggiano la morte di KhameneiGli australiani iraniani hanno festeggiato domenica in Australia quando è emersa la notizia che il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei,... Morte di Khamenei, 300 giovani iraniani in festa in Prato della Valle Musica, bandiere e grida di gioia: anche a Padova circa 300 giovani iraniani si sono ritrovati al centro dell'Isola Memmia in Prato della Valle per festeggiare la morte di Khamenei nell'operazi