KFC annuncia oltre 500 posti di lavoro in Italia anche senza esperienza
KFC Italia annuncia l’apertura di oltre 500 posti di lavoro nel 2026, anche senza esperienza pregressa. La nota catena di ristorazione veloce intende ampliare la propria presenza nel paese, offrendo opportunità di inserimento professionale a nuovi collaboratori. Questo piano di espansione riflette l’impegno di KFC nel mercato italiano e la volontà di creare nuove occasioni di impiego nel settore della ristorazione.
KFC (Kentucky Fried Chicken), uno dei marchi più famosi al mondo nel settore della ristorazione veloce, sta lanciando un largo piano di espansione in Italia per il 2026. Si prospetta il bisogno di 500 nuovi posti di lavoro a causa dell’apertura di 30 nuovi ristoranti su tutto il territorio nazionale nell’ultimo semestre del 2025. I profili ricercati da KFC. Le assunzioni previste non si limitano esclusivamente alla gestione dei locali ma riguardano una serie di profili che abbracciano varie aree operative, con opportunità per giovani alla prima esperienza, come ione. Tra i profili maggiormente richiesti troviamo: team member – è un addetto all’accoglienza dei clienti, al servizio, alla preparazione degli ordini e alla gestione delle postazioni di vendita, posizione ideale per candidati anche senza esperienza;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
