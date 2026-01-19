Madison Beer pubblica Locket | il nuovo album

Madison Beer ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Locket”, accompagnato dal video di “Bad Enough”. L’album segna un passo importante nel suo percorso musicale e anticipa le date del tour 2026. Un’occasione per ascoltare le sue nuove produzioni e scoprire i dettagli delle prossime esibizioni dal vivo.

È uscito “Locket”, il nuovo album di Madison Beer, insieme al video di “Bad Enough”. Annunciate anche le date del tour 2026. È uscito oggi “Locket”, il nuovo e attesissimo album di Madison Beer, cantautrice e produttrice multiplatino, due volte nominata ai Grammy Awards. Il disco, anticipato dai singoli “make you mine”, “yes baby” e “bittersweet”, segna un capitolo particolarmente intimo della carriera dell’artista, che firma testi e co-produzione dell’intero progetto. Contestualmente all’uscita dell’album, è online anche il video del nuovo singolo “Bad Enough”, presentato in anteprima con una performance di grande impatto al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: Madison Beer, sfilata pop

Ecco i tre dischi più interessanti in uscita questa settimana, tra cui il nuovo lavoro di Madison Beer. Come le nostre rubriche dedicate a libri e cinema, questa rubrica si propone di offrire un’analisi chiara e mirata delle uscite musicali più rilevanti, senza artifici o eccessi. Un’occasione per scoprire nuove proposte e approfondire le tendenze del panorama musicale attuale.

