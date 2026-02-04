Moà torna sulla scena musicale con il suo nuovo album, intitolato Bouquet. L’album, prodotto da Musa Factory e distribuito da Believe, mescola jazz, poesia e un senso di libertà espressiva. Moà mette insieme sonorità diverse, creando un lavoro che si distingue nel panorama della canzone d’autore italiana.

Moà pubblica Bouquet, il nuovo album prodotto che intreccia jazz, poesia e libertà espressiva. Moà pubblica Bouquet, il nuovo album prodotto da Musa Factory (Musica contro le mafie), distribuito da Believe con il contributo di Nuovo Imaie. Il progetto intreccia jazz, poesia e libertà espressiva in un dialogo tra passato e presente ed è disponibile in CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali. Prodotto dal Maestro Massimo Moriconi, tra i più grandi contrabbassisti e produttori del jazz italiano, Bouquet unisce la raffinatezza del linguaggio jazzistico alla forza narrativa della canzone d’autore, dando vita a un racconto di rinascita personale e artistica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Moà pubblica il nuovo album Bouquet, tra jazz e canzone d'autore

