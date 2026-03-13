Juventus Women Rasmussen finalmente a Vinovo | comincia la sua avventura in bianconero – VIDEO

Rasmussen è arrivata a Vinovo e ha iniziato la sua esperienza con la Juventus Women. La giocatrice si è presentata nel centro sportivo della squadra, dove ha incontrato le compagne e il staff tecnico. Il suo trasferimento è stato ufficializzato nelle ultime ore, segnando l'inizio della sua avventura con la maglia bianconera. La sua presenza è ora ufficiale nel gruppo che si prepara alle prossime sfide.

Juventus Women, Rasmussen finalmente a Vinovo: comincia la sua avventura in bianconero. Ecco il video del suo arrivo nel centro juventino. La Juve accoglie finalmente Maddie Rasmussen, che ha raggiunto il centro sportivo di Vinovo per iniziare la sua nuova avventura. L’arrivo della giocatrice mette fine a una vera e propria odissea burocratica e logistica. ULTIMISSIME JUVE LIVE Acquistata l’ultimo giorno del mercato di riparazione, lo scorso 2 febbraio, la calciatrice è rimasta bloccata per settimane a causa di ritardi legati all’ottenimento del visto. Come se non bastasse, il suo viaggio verso l’Italia è stato ulteriormente rallentato da uno scalo forzato a Doha dovuto alle tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Rasmussen finalmente a Vinovo: comincia la sua avventura in bianconero – VIDEO Articoli correlati Licina Juventus, il classe 2007 è atterrato a Torino: inizia la sua avventura in bianconero – VIDEOdi Marco BaridonLicina Juventus, il classe 2007 è atterrato in città per le visite e la firma sul contratto: tutti i dettagli del colpo in... Licina Juventus, il fantasista classe ’07 è sbarcato a Torino: la sua avventura in bianconero inizia adesso! – VIDEOLicina Juventus, il fantasista classe ’07 è sbarcato a Torino: la sua avventura in bianconero inizia adesso! – VIDEO Immobile, clamoroso retroscena:... #JUVENTUSWOMEN, le ultime da Vinovo alla vigilia del match di #UWCL contro il Bayern Monaco Contenuti e approfondimenti su Juventus Women Argomenti discussi: Juventus Women, odissea Rasmussen: visto ok, ma è bloccata a Doha per i conflitti in Medio Oriente. Fiorentina-Juventus Women 0-2: Capeta e Beccari regalano il successo alle bianconere48' – Fischio finale: Capeta e Beccari regalano il successo in semifinale d'andata. 38' – Fuori Carbonell, dentro Kullberg. tuttojuve.com Juve Women show, Beccari e Capeta stendono la Fiorentina: finale di Coppa Italia ad un passoLa Juventus Women torna alla vittoria, lo fa in Coppa Italia Femminile per la semifinale d’andata contro la Fiorentina. Dopo 4 gare senza successi tra Champions e campionato (nell'ultimo match 2-2 con ... msn.com