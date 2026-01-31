L’attaccante classe 2007, Licina, è arrivato a Torino. È atterrato questa mattina e ha subito iniziato le visite mediche. Dopo aver firmato il contratto, ora si prepara a cominciare la sua avventura con la Juventus, in una trattativa che viene vista come un colpo importante per il futuro del club, proveniente dal Bayern Monaco.

di Marco Baridon Licina Juventus, il classe 2007 è atterrato in città per le visite e la firma sul contratto: tutti i dettagli del colpo in prospettiva dal Bayern Monaco. (inviato all’aeroporto di Torino-Caselle) – Adin Licina, il nuovo gioiello scovato dagli scout bianconeri, è atterrato ufficialmente all’aeroporto di Caselle, dando il via formale alla sua esperienza con la maglia della Vecchia Signora. Il giovane talento è apparso determinato appena uscito dal terminal arrivi, pronto a immergersi in una realtà che ha deciso di puntare fortissimo su di lui. L’operazione, condotta con rapidità dalla dirigenza bianconera, rappresenta un segnale chiarissimo della strategia societaria: anticipare la concorrenza europea per assicurarsi i migliori prospetti in circolazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Licina Juventus, il classe 2007 è atterrato a Torino: inizia la sua avventura in bianconero – VIDEO

Duttilità in attacco, punto fermo delle giovanili della Germania: chi è Adin Licina, il talento classe 2007 acquistato dalla Juventus; Juve, un nuovo talento dal Bayern dopo Yildiz: chi è Adin Licina

