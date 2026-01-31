Licina Juventus il fantasista classe ’07 è sbarcato a Torino | la sua avventura in bianconero inizia adesso! – VIDEO

Il giovane Licina, classe 2007, è arrivato a Torino e ha iniziato ufficialmente la sua avventura con la Juventus. È atterrato all’aeroporto di Torino-Caselle, ha fatto le visite mediche e ha firmato il contratto. Ora, il suo nome inizia a circolare come nuovo talento bianconero. La società ha annunciato l’acquisto dal Bayern Monaco, e il ragazzo sembra pronto a mettersi in gioco in Italia.

Licina Juventus, il classe 2007 è atterrato a Torino: inizia la sua avventura in bianconero – VIDEO L'attaccante classe 2007, Licina, è arrivato a Torino. Chi è Adin Licina, il fantasista classe 2007 che la Juventus ha preso dal Bayern MonacoAdin Licina è un trequartista tedesco, ma di origini montenegrine, classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, ha completato la proverbiale trafila nel club tedesco: dall'Under 17 ... Perchè il Bayern Monaco ha dato Adin Licina alla Juventus se è così forte come si diceDi Adin Licina si dice un gran bene e su di lui c'erano tante altre squadre europee: ma allora perché il Bayern Monaco lo ha lasciato andare a cuor leggero ...

