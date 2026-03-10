Juventus | Vlahovic apre al rinnovo

Dusan Vlahovic resta alla Juventus e il suo contratto potrebbe essere rinnovato. Dopo settimane di incertezze, le trattative si sono intensificate e sembrano avviate verso una soluzione positiva. La società e l’attaccante stanno discutendo i dettagli per prolungare il legame, che attualmente scade nel 2026. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Dusan Vlahovic resta al centro del progetto Juventus, e il rinnovo del contratto – fino a poche settimane fa considerato improbabile – sta prendendo corpo in modo concreto. Il centravanti serbo, in scadenza al 30 giugno 2026, ha espresso la volontà di continuare l’avventura bianconera, e Luciano Spalletti ha giocato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic apre al rinnovo Articoli correlati Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativaLa vigilia di Roma–Juventus, in casa bianconera, offriva tre scenari: il futuro di Luciano Spalletti tutto da scrivere (il rocambolesco pareggio per... Juventus, Vlahovic è ai saluti: no al rinnovoVlahovic ai saluti Come riportato in questi giorni, Dusan Vlahovic è ai titoli di coda della sua avventura con la Juventus. Juventus: fissato l'incontro con Vlahovic per il rinnovo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Vlahovic apre al rinnovo Temi più discussi: Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Calciomercato Juventus – Vlahovic apre al rinnovo: le ultimissime; Vlahovic-Juve: c'è l'apertura per il rinnovo, i dettagli e le cifre; Vlahovic apre al rinnovo, le cifre. Juventus, Vlahovic apre al rinnovo: le cifre e i dettagli dell'incontroLa Juventus ha incontrato l'entourage di Dusan Vlahovic e riapre il discorso sul rinnovo: le cifre e la volontà dell'attaccante serbo ... assopoker.com La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggioTra la Juventus e Dusan Vlahovic è ufficialmente partita la fase della riflessione. Un recente blitz a Torino dell'entourage del serbo, guidato. tuttomercatoweb.com Tarallo a Radio TuttoNapoli: “Meret Non resterà. Inter o Juventus possibili destinazioni” Il futuro di Alex Meret torna al centro del dibattito. Durante la trasmissione PassioNapoli su Radio TuttoNapoli, Luciano Tarallo ha espresso la propria opinione sulla possi - facebook.com facebook Due pezzi di storia della #Juventus si ritrovano a Milano #Mandzukic #Allegri x.com