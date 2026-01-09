Raspadori sempre più vicino | ultime novità e cifre dell’accordo

Raspadori si avvicina sempre di più alla Roma. Le ultime notizie e le cifre dell’accordo evidenziano un percorso in fase di definizione, con dettagli ancora da ufficializzare. Nel frattempo, in Arabia Saudita, si disputava la semifinale di Supercoppa di Spagna tra Atletico e Real Madrid, un evento che richiamava l’attenzione del calcio internazionale. Questa trattativa rappresenta un passo importante per il club giallorosso e il futuro dell’attaccante.

I pensieri della Roma, nella serata di ieri, correvano lontano fino al King Abdullah Sports City. A circa sessanta chilometri da Gedda, in Arabia Saudita, si disputava la semifinale di Supercoppa di Spagna tra Atletico e Real Madrid, una di quelle sfide capaci di catalizzare l’attenzione del calcio mondiale.Tutti concentrati sul derby madrileno conquistato dai blancos? Solo in parte. A Trigoria e tra i sostenitori giallorossi, infatti, i riflettori erano puntati su un nome ed un cognome: Giacomo Raspadori. Non tanto sul gioco, quanto sulla panchina. Non sul risultato finale, ma su quel ritorno nella capitale spagnola dopo una gara trascorsa interamente da spettatore e senza nemmeno un minuto sul terreno di gioco, un dettaglio che sa tanto di possibile addio imminente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

