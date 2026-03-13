Juventus | Vlahovic prolungherà il contratto?

Dusan Vlahovic ha accettato di prolungare il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2029. Il nuovo accordo, della durata di tre anni, evita che il centravanti serbo lasci la squadra a parametro zero. La firma conferma l’intenzione del giocatore di restare in bianconero per il prossimo triennio. La trattativa si è conclusa con un accordo ufficiale tra le parti.

Dusan Vlahovic ha detto sì alla Juventus: il centravanti serbo prolungherà il contratto fino al 30 giugno 2029, con un accordo triennale che chiude definitivamente le speculazioni su un addio a parametro zero. Dopo mesi di incertezze, l’intesa è stata raggiunta nelle ultime ore grazie alla mediazione diretta di Luciano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

