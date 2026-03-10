Orsi Sicuro ha commentato che la Juventus ha scelto di rinnovare il contratto di Vlahovic, sostenendo che questa decisione sia corretta. La società ha infatti deciso di prolungare l’accordo con l’attaccante, ritenuto importante per il progetto sportivo. La notizia è stata diffusa attraverso un articolo di JuventusNews24, che riporta le sue dichiarazioni.

Tiago Gabriel Juve, parla Corvino: «Non smentisco l’interesse da parte di.» Kolo Muani Juve, spunta un retroscena sul francese: poteva succedere in estate. L’indiscrezione Alberto Costa, la Juve con la sua cessione ha generato una plusvalenza: operazione separata da Joao Mario. Tutti i dettagli dell’affare Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. Licina? Ha... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Orsi sicuro: «La Juventus fa bene a rinnovare il contratto di Vlahovic per questi motivi»

Articoli correlati

Chiesa Juventus, Rampulla non ha dubbi sul ritorno: «Lo vedrei bene per questi motivi qui». Le sue parole dopo le voci degli ultimi giornidi Redazione JuventusNews24Chiesa Juventus, Rampulla approva il rientro dell’esterno: servirebbe a lui, al club e alla Nazionale per ritrovare...

Vlahovic può rinnovare con la Juventus? Quella confidenza a Spalletti e uno scenario che potrebbe aprirsi per il futuro. Cosa sta succedendoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Una raccolta di contenuti su Orsi sicuro

Temi più discussi: Orsi: Occasione mancata per la Roma ma la Juventus ha meritato il pareggio; Orsi difende la Juve: Il 3-3 è giusto. Champions? Penso...; Roma, corsa Champions da brividi e Malen non riposa. Orsi: I più importanti giocano sempre; Orsi: Per il quarto posto sarà lotta Roma-Juve.

Juventus, Nando Orsi a Radio Radio: Contro la Roma i bianconeri sono costretti a vincereNando Orsi è sicuro: Se la Juventus vuole restare aggrappata al treno Champions, deve vincere contro la Roma. L'articolo Juventus, Nando Orsi a Radio Radio: Contro la Roma i bianconeri sono costretti ... msn.com

Orsi: Per quello che passa la Juventus, la Roma è favoritaL'ex portiere della Lazio, Nando Orsi, è stato interpellato sulla sfida tra Roma e Juventus sulle frequenze di Radio Radio. Le sue considerazioni: Per quello che passa la Juventus, ... tuttojuve.com

~ ESSERE VISTE ~ “Riccioli d’oro era una bambina piccola piccola. Così piccola che a volte non riuscivi nemmeno a vederla. Neppure aprendo ben bene gli occhi…” Inizia così questo albo lieve e poetico che rilegge la classica “Storia dei tre orsi”, spostando l - facebook.com facebook