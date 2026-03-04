Rinnovo Vlahovic alla Juventus | le ultime sul prolungamento del contratto
La Juventus e Dusan Vlahovic stanno lavorando per il rinnovo del contratto. La trattativa riguarda il prolungamento dell’accordo tra il club e l’attaccante. L’intesa si sta definendo in modo da consolidare il rapporto tra le due parti. Al momento, le discussioni sono in corso e non sono stati resi noti i dettagli dell’accordo.
La Juventus e Dusan Vlahovic si avvicinano a una rinnovo che definisce in modo chiaro il legame sportivo tra giocatore e club. Dopo mesi di fibrillazioni, l?. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Rinnovo Vlahovic-Juventus, c’è la svolta: incontro con la dirigenza!Arrivano in più novità importantissime da Sky Sport: è andato in scena un primo incontro tra la dirigenza della Juventus e Vlahovic. Si è registrata in questo summit la totale apertura del giocatore ... fantamaster.it
FLASH | Rinnovo Vlahovic, c’è l’offerta della Juventus!Rinnovo Vlahovic - Questa sembra essere la giornata di Dusan Vlahovic in casa Juventus. Proprio sull'attaccante serbo, infatti, arrivano due.. fantamaster.it
La #Juventus tratta il rinnovo di #Vlahovic e intanto va a caccia di un nuovo attaccante: oltre a #KoloMuani, anche #Castro e #GonzaloGarcia nella lista dei bianconeri @GiokerMusso x.com
Sinceri: Voi siete favorevoli al rinnovo di Vlahovic o no facebook