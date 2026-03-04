Rinnovo Vlahovic alla Juventus | le ultime sul prolungamento del contratto

La Juventus e Dusan Vlahovic stanno lavorando per il rinnovo del contratto. La trattativa riguarda il prolungamento dell’accordo tra il club e l’attaccante. L’intesa si sta definendo in modo da consolidare il rapporto tra le due parti. Al momento, le discussioni sono in corso e non sono stati resi noti i dettagli dell’accordo.