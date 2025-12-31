La squadra di stelle a parametro zero da gennaio 2026 | da Lewandowski e Bernardo Silva a Vlahovic e Dybala

A partire da gennaio 2026, diversi giocatori di alto livello saranno disponibili a parametro zero. Tra questi, nomi come Lewandowski, Bernardo Silva, Vlahovic e Dybala rappresentano una vasta opportunità per le squadre di rafforzarsi senza costi di trasferimento. Ecco una formazione composta da free agent di grande esperienza, pronti a cambiare squadra dal 1 febbraio 2026 senza incidere sui budget di mercato.

Ecco una formazione da sogno composta da free agent di altissimo livello che possono cambiare squadra a zero dal 1 febbraio 2026: da Neuer a Bernardo Silva e Lewandowski, un undici forte e di grande esperienza senza spendere un euro per i cartellini.

