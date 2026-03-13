Juventus Moretto fa il punto sulla trattativa per Lewandowski

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno annunciato durante una diretta su YouTube che la Juventus ha effettuato un sondaggio per il calciatore Lewandowski. Tuttavia, entrambi i giornalisti hanno confermato che le possibilità di concretizzare l’operazione sono molto basse. La notizia riguarda principalmente l’interesse della società juventina e la valutazione su un possibile trasferimento.

Sondaggio per Lewandowski: Moretto e Romano confermano, ma le chance sono bassissime Da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, in diretta su YouTube, arriva la conferma ufficiale. La Juventus ha effettuato un sondaggio esplorativo per Robert Lewandowski, il centravanti polacco del Barcellona. L’obiettivo dichiarato di Luciano Spalletti e della dirigenza è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Moretto fa il punto sulla trattativa per Lewandowski Articoli correlati Leggi anche: Mateta alla Juventus, i bianconeri in pressing sul Crystal Palace. Il punto di Pedullà sulla trattativa Mateta Juventus, i bianconeri ora accelerano: intesa totale con l’attaccante, l’obiettivo è averlo già per il Napoli! Il punto sulla trattativaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti su Juventus Moretto fa il punto sulla... Temi più discussi: Moretto – Senesi, la Juve mantiene costanti i contatti. Ma è leggermente indietro rispetto a…; Moretto svela: Marcus Thuram alla Juve? Ecco cosa mi risulta sulla pista di mercato; Affare Tonali in salita per la Juventus: Matteo Moretto rivela l'ostacolo principale per i Bianconeri; Moretto - Juventus, le ultime su Senesi e Schlager. Moretto: Juventus interessata a Tonali, ma una richiesta di 90/100 milioni metterebbe i bianconeri in fuorigiocoMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse della Juventus per Sandro Tonali: Sandro Tonali con il Newcastle sta veramente facendo una grande ... tuttojuve.com Moretto: Juventus-Goretzka mi risulta una distanza sulle…Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Leon Goretzka il cui nome è accostato alla Juventus: Mi risulta anche in questo caso una ... tuttojuve.com David può scivolare nelle gerarchie, davanti si cambia Occasione per Boga contro l’Udinese Luciano Spalletti ha trovato la quadra, ma la sua Juventus non è immutabile, tutt’altro. Costruite con fatica le fondamenta della casa bianconera, ciò che an - facebook.com facebook Inter-Atalanta, poi Napoli e Juventus in #SerieAEnilive Le due di Madrid protagoniste ne #LaLiga Sapore di Serie A in Monza-Palermo in #SerieBKT Ci aspetta un super sabato su #DAZN #DAZNBetClub x.com