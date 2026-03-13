Juventus Moretto fa il punto sulla trattativa per Lewandowski

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno annunciato durante una diretta su YouTube che la Juventus ha effettuato un sondaggio per il calciatore Lewandowski. Tuttavia, entrambi i giornalisti hanno confermato che le possibilità di concretizzare l’operazione sono molto basse. La notizia riguarda principalmente l’interesse della società juventina e la valutazione su un possibile trasferimento.

Sondaggio per Lewandowski: Moretto e Romano confermano, ma le chance sono bassissime Da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, in diretta su YouTube, arriva la conferma ufficiale. La Juventus ha effettuato un sondaggio esplorativo per Robert Lewandowski, il centravanti polacco del Barcellona. L’obiettivo dichiarato di Luciano Spalletti e della dirigenza è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

