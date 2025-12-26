Thuram Juventus il rapporto con Marcus e l’esultanza nella super sfida contro l’Inter

Inter News 24 Thuram Juventus, il centrocampista bianconero torna sulla vittoria contro l’Inter, sul legame con il fratello Marcus e sul significato dell’esultanza. Intervistato da Hernanes nel corso del programma My Skills su Dazn, Khephren Thuram ha raccontato il suo legame con la Juventus, il rapporto con il fratello Marcus Thuram e ha spiegato il significato dell’esultanza dopo il gol segnato nella vittoria contro l’Inter. Un racconto che intreccia identità, famiglia e competitività, elementi centrali nel suo percorso in bianconero. LA JUVENTUS COME MODO DI ESSERE – «Per me è il miglior club in Italia e uno dei migliori al mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Juventus, il rapporto con Marcus e l’esultanza nella super sfida contro l’Inter Leggi anche: Khephren Thuram svela: «Mio fratello Marcus mi aveva fatto arrabbiare, ecco il perché della mia esultanza contro l’Inter» Leggi anche: La forza di Thuram per un’altra Inter. Chivu, l’esame Lazio è da brividi. Marcus contro la super difesa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Khéphren Thuram e la verità sull'ultimo Juve-Inter: Marcus mi ha fatto arrabbiare. Poi il retroscena sulla fede di papà Lilian; JUVENTUS - Thuram: “Questo è il miglior club d’Italia, qui si vede la differenza”; Thuram Inter, la battuta di Khephren: «Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…». JUVENTUS - Thuram: “Questo è il miglior club d’Italia, qui si vede la differenza” - Per Khéphrén Thuram la Juventus è “il miglior club in Italia, uno dei migliori al mondo, la Juventus è come sei dentro la vita“: così ha spiegato il centrocampista in un’intervista rilasciata a DAZN. napolimagazine.com

Khephren Thuram: "La Juventus è il top, più che un club è un modo di essere" - Il centrocampista si è raccontato in un'intervista su Dazn: "La Juventus è il miglior club d'Italia e uno tra i migliori al mondo. sport.sky.it

Thuram: “Juve miglior club in Italia, qui si vede la differenza". Su papà Lilian, Marcus e Pogba... - Poi sul derby d'Italia: "Non è vero che Marcus non ha esultato, mi sono arrabbiato... msn.com

Khephren #Thuram a Dazn: “Una storia bellissima giocare nella #Juve che è stata la squadra di mio papa. Sono in uno dei club migliori al mondo: qui si gioca sempre per vincere. Papà è juventino, ma è contento anche di Marcus all’ #Inter. La #Juventus era l x.com

Thuram non ha dubbi sulla Juventus Le parole su retroscena e consigli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.