Juventus Conceicao | Abbiamo le qualità per arrivare in Champions
Il tecnico della Juventus afferma che la squadra ha le capacità per qualificarsi in Champions League, anche se il match contro l’Udinese rappresenta un’occasione importante e impegnativa. La partita si svolgerà a Torino, mentre dall’altra parte del campionato si giocano Udinese-Juve e Como-Roma. La sfida tra le squadre coinvolte si svolgerà nei prossimi giorni.
Torino, 13 marzo 2026 – Un turno da sfruttare, anche se non sarà facile. Udinese-Juve da una parte, Como-Roma dall’altra. La Vecchia Signora, che ha rischiato di finire a meno sette dalla zona Champions e salvata dal gol di Gatti a Roma, oggi ha addirittura la possibilità di sorpassare entrambe le rivali: un affarone. Il quarto posto, banalmente, vale tutto alla Continassa, non solo dal punto di vista sportivo ma anche, e soprattutto, dal punto di vista economico: i ricavi Champions saranno fondamentali per la sostenibilità a bilancio e per fornire agli uomini dell’area tecnica un budget più corposo per il mercato. Altrimenti rischiano di essere guai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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