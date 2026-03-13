Il tecnico della Juventus afferma che la squadra ha le capacità per qualificarsi in Champions League, anche se il match contro l’Udinese rappresenta un’occasione importante e impegnativa. La partita si svolgerà a Torino, mentre dall’altra parte del campionato si giocano Udinese-Juve e Como-Roma. La sfida tra le squadre coinvolte si svolgerà nei prossimi giorni.

Torino, 13 marzo 2026 – Un turno da sfruttare, anche se non sarà facile. Udinese-Juve da una parte, Como-Roma dall’altra. La Vecchia Signora, che ha rischiato di finire a meno sette dalla zona Champions e salvata dal gol di Gatti a Roma, oggi ha addirittura la possibilità di sorpassare entrambe le rivali: un affarone. Il quarto posto, banalmente, vale tutto alla Continassa, non solo dal punto di vista sportivo ma anche, e soprattutto, dal punto di vista economico: i ricavi Champions saranno fondamentali per la sostenibilità a bilancio e per fornire agli uomini dell’area tecnica un budget più corposo per il mercato. Altrimenti rischiano di essere guai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus, Conceicao: “Abbiamo le qualità per arrivare in Champions”

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