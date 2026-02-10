Il derby d’Italia tra Juventus e Inter si gioca a distanza di molti punti in classifica, ma resta una partita importante per entrambe le squadre. Questa volta, l’allenatore della Juventus, Conceicao, ha detto che Spalletti, tecnico dell’Inter, ha ancora molta fame di vittorie. Ha anche aggiunto che l’Inter ha qualità e può mettere in difficoltà chiunque. La partita, anche se non decisiva per lo scudetto, resta un appuntamento da non perdere per i tifosi e gli addetti ai lavori.

Torino, 10 febbraio 2026 – Non è un big match Scudetto, il divario in classifica è ampio, ma resta pur sempre il derby d’Italia. La partita che vale una stagione. L’Inter è in fuga, viaggia con 8 punti sul Milan, la Juve insegue, perché tra il ko di Cagliari e il pari con la Lazio sono volati via punti importanti che hanno permesso alla Roma di risalire e impattare. Alla Juve non restano trofei in Italia, la Coppa Italia è andata e il distacco dall’Inter incolmabile, così l’unica speranza, seppur difficilissima, è la Champions League. In questi casi si dice ‘pensare una partita per volta’ e mai come ora la Juve ha bisogno di fare punti contro l’Inter per evitare che la Roma sorpassi e il Como si avvicini, tra l’altro con una partita da recuperare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Conceicao: “Spalletti ha fame di vittorie. Inter? Abbiamo qualità”

In vista della sfida contro il Bologna, Spalletti ha elogiato Conceicao Juve, sottolineando il suo talento e il potenziale.

