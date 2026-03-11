Sabato 14 marzo, la Juventus si sposterà da Torino a Udine per la partita contro l’Udinese. La sfida si svolgerà allo stadio Friuli e vedrà in campo le due squadre in un match importante per la corsa alla qualificazione in Champions League. La formazione bianconera si prepara a scendere in campo con i giocatori disponibili, cercando di ottenere i tre punti necessari.

Sabato 14 marzo la Juventus dovrà viaggiare da Torino a Udine per affrontare la squadra di Kosta Runjai?. Una partita da non sottovalutare, con l’unico obiettivo di assicurarsi tre punti fondamentali. Tenendo conto del fatto che Roma e Como si affronteranno in uno scontro diretto, questa partita sarà fondamentale per la squadra di Spalletti per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions. Spalletti alla ricerca della perfezione: gestire il ritmo per non cadere in trappola. Spalletti ha portato alla Juve il suo tipico dinamismo, ma deve ancora risolvere il rebus della continuità difensiva e della finalizzazione in assenza di Vlahovic, ancora in dubbio sulla presenza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Serie A, verso Udinese-Juventus: le mosse per arrivare in Champions

Articoli correlati

Juventus, le mosse di Spalletti contro l'Udinese: Vlahovic ci sarà, David a rischio panchinaSpalletti li chiama allenamenti “invisibili”: niente lavoro sul campo, ma squadra sintonizzata da casa.

Juventus, per arrivare a Lucca c’è da superare l’ostacolo UdineseUna grossa occasione di mercato Lorenzo Lucca, attualmente ai margini del Napoli di Conte, rappresenta un occasione ghiotta per la Juventus.

HIGHLIGHTS Serie A | Juventus 3-1 Udinese | Matchday 9

Aggiornamenti e notizie su Serie A verso Udinese Juventus le mosse...

Temi più discussi: Udinese-Juventus, le info sui biglietti; VENDITA SETTORE OSPITI UDINESE-JUVENTUS - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO.

Verso Udinese-Juventus: muro bianconero in Friuli, l'ultimo gol subito risale al 2021Negli ultimi precedenti di Serie A tra Udinese e Juventus il club torinese ha mantenuto una certa continuità nel non incassare gol. L'ultimo, infatti, risale all'annata 2021/2022 ... tuttojuve.com

Juve che vince si cambia? I dubbi per l'Udinese: chi può perdere il posto, chi ritrovarlo. E poi c'è VlahovicLa squadra bianconera riprende gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato contro i friulani di Runjaic. Dalla partita contro il Pisa sono arrivati segnali chiari: le opzioni di Spalle ... tuttosport.com

Collavino, dg dell'Udinese, così verso la Juventus Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

La classifica di Serie A dopo Lazio-Sassuolo 2-1 Prossimo turno: 13.03 20:45 Torino - Parma 14.03 15:00 Inter - Atalanta 14.03 18:00 Napoli - Lecce 14.03 20:45 Udinese - Juventus 15.03 12:30 Verona - Genoa 15.03 15:00 Pisa - Cagliari 15.03 15:00 Sassuol x.com