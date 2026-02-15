Vlahovic fuori bomber per Spalletti | la Juve punta forte
Dusan Vlahovic non sarà in campo contro il Napoli a causa di un infortunio che lo ha messo ko e di una trattativa contrattuale ancora in sospeso. La Juventus punta ora su altri attaccanti per colmare la sua assenza e mantenere la strada in campionato. Spalletti, invece, può approfittare di questa situazione per rafforzare la sua squadra.
Il percorso di dusan vlahovic con la juventus sta entrando in una fase di transizione, segnato da un infortunio che lo tiene ai box e da uno stallo negoziale che rende probabile una definizione sul fronte mercato entro breve. la gestione operativa, guidata da marco ottolini, si concentra sull'individuazione di una nuova architrave offensiva in grado di dare concretezza alla manovra e di raccordarsi con la fase cruciale della stagione. l'adduttore ha causato un'interruzione delle attività che ha limitato la partecipazione alle fasi decisive della stagione, rendendo difficile la valutazione delle prospettive a breve termine.
Vlahovic non serve più, nuovo bomber per Spalletti: è un colpo da Juve
Dusan Vlahovic lascia la Juventus a causa del suo scarso rendimento, e ora il club sta puntando su un nuovo attaccante per Spalletti.
Juve, che mazzata! Vlahovic fuori 2-3 mesi, Spalletti corre ai ripari
