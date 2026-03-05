Convocazione Vlahovic clamorosa decisione della Juve | le ultime

La Juventus ha convocato Dusan Vlahovic per le prossime partite, segnando una decisione importante per il suo recupero. La scelta riguarda l'inclusione dell’attaccante nel gruppo che si prepara alle gare imminenti. La convocazione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni sulle condizioni di salute o sui tempi di rientro. La società ha reso nota la lista dei giocatori chiamati per le sfide in programma.

Altra novità per quanto riguarda il recupero di Dusan Vlahovic: ecco la decisione della Juve in vista delle prossime gare. A pochi giorni dalla gara interna contro il Pisa, in casa Juventus i riflettori sono puntati su Dusan Vlahovic che si appresta a tornare in campo dopo l'intervento chirurgico di inizio dicembre. L'attaccante serbo sta bruciando le tappe per aiutare i suoi compagni di squadra in questo rush finale, ma lo staff medico non vuole correre rischi, Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito in queste ore dal giornalista di 'Sky Sport', Giovanni Guardalà, al momento l'ipotesi più concreta sarebbe quella di una convocazione di Vlahovic soltanto per la gara contro l' Udinese, in programma il prossimo 14 marzo.