Dall’amore alla tragedia | la serie su John F Kennedy Jr e Carolyn Bessette

John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette si sono incontrati nel 1992, e questa storia d’amore è diventata rapidamente una celebrità, attirando l’attenzione dei media. La serie “Love Story” su Disney+ racconta il loro percorso, mostrando come la fama abbia influito sulla coppia e abbia portato a tensioni difficili da gestire. A partire da venerdì 13 febbraio, gli spettatori potranno seguire le vicende di questa relazione, che ha avuto momenti di grande felicità e altre di crisi.