Dopo settimane di critiche per i look troppo fantasiosi e poco pratici, arriva finalmente il trailer della serie che racconta l’amore tra John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette. Le prime immagini sul set, mostrate quest’estate, avevano già fatto discutere, ma ora si svela un’anticipazione più dettagliata. La produzione di Ryan Murphy promette di ripercorrere la storia d’amore tra i due, tra passione e tragedia, con uno sguardo più diretto e meno stilizzato.

L e prime immagini sul set, diffuse questa estate, hanno fatto un po’ terra bruciata alla nuova serie di Ryan Murphy, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. I fan di Carolyn Bessette hanno subito criticato accessori e styling approssimativi, il colore dei capelli “sbagliato” e un guardaroba giudicato irrealistico e quasi dissacrante per una delle più grandi icone di eleganza e regalità degli Stati Uniti. Con l’arrivo del trailer ufficiale, però, il giudizio sulla serie ( in uscita il 13 febbraio su Disney+ ) sembra essersi ammorbidito: sui social si parla di atmosfera intima, emozioni autentiche e di un ritratto umano e vulnerabile di colei che Sotheby’s ha definito «la cosa più vicina che l’America abbia mai avuto a una sua principessa Diana». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la valanga di critiche sulle scelte di look sbagliate e irrealistiche, ecco il trailer della serie che racconta l'amore tra John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette

Approfondimenti su Kennedy John

Ryan Murphy torna a sorprendere con un nuovo progetto.

Su Disney+ arriva il primo capitolo della nuova antologia “Love Story” di Ryan Murphy.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kennedy John

Argomenti discussi: Valanghe, dopo il doppio allarme su Tonale e Marmolada confermata l’allerta arancione in montagna; Trovato privo di vita sotto un metro di neve l'escursionista travolto dalla valanga; Prima il boato e poi la valanga, paura in montagna: in azione i soccorsi con più elicotteri, 15 persone coinvolte e un ferito; Paura sul monte Misma: valanga sfiora un gruppo di escursionisti.

Valanga fatale in Friuli, muore il giovane pompiere Carlo Notari. Amava la montagna con tutto se stessoIl vigile del fuoco di Bologna, 29 anni, era stato assegnato a Trieste dallo scorso ottobre. A dare l’allarme, l’escursionista che era con lui. Il corpo ritrovato dopo 4 ore. I colleghi lo ricordano c ... msn.com

DOPO LA VALANGA: IL BRIOSCHI CHIUSO NEL WEEKEND PER MOTIVI DI SICUREZZAGRIGNA SETTENTRIONALE – Il rifugio Brioschi, situato sulla vetta del Grignone, resterà chiuso nel fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio. La decisione, assunta dallo staff che gestisce la struttur ... valsassinanews.com

Scopri l'eleganza senza tempo di Carolyn Bessette! - facebook.com facebook

Rilasciato il primo teaser di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la nuova serie di Ryan Murphy basata su Once Upon a Time di Elizabeth Beller, il romanzo sulla vita di Carolyn Bessette-Kennedy. x.com