Punta il coltello alla gola della ex fidanzata e la violenta | arrestato un giovane di 20 anni
Milano, 27 dicembre 2025 – Il nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di L.B.J.E., peruviano di vent'anni, per i reati di atti persecutori, violenza sessuale ed estorsione. Il precedente. Il giovane è intestatario di una condanna a due anni di reclusione nel 2025 con pena sospesa, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della persona offesa, sua connazionale. Il giovane arrestato non accettava la volontà della donna di interrompere e non riprendere la r elazione sentimentale, con condotte reiterate, consistite in minacce, insulti, appostamenti e nell’invio di migliaia di messaggi, tra cui foto dove brandiva un’ arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
