Milano, 27 dicembre 2025 – Il nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di L.B.J.E., peruviano di vent'anni, per i reati di atti persecutori, violenza sessuale ed estorsione. Il precedente. Il giovane è intestatario di una condanna a due anni di reclusione nel 2025 con pena sospesa, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della persona offesa, sua connazionale. Il giovane arrestato non accettava la volontà della donna di interrompere e non riprendere la r elazione sentimentale, con condotte reiterate, consistite in minacce, insulti, appostamenti e nell’invio di migliaia di messaggi, tra cui foto dove brandiva un’ arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Punta il coltello alla gola della ex fidanzata e la violenta: arrestato un giovane di 20 anni

Leggi anche: Punta il coltello alla gola della cassiera: rapina all'Alì

Leggi anche: Difende la fidanzata dalle “avances” di un uomo e si ritrova con un coltello puntato alla gola: denunciato 60enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Punta alla gola un coltello alla ex e abusa di lei, arrestato.

Punta alla gola un coltello alla ex e abusa di lei, arrestato - Il Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un peruviano di vent'anni per i reati di atti persecutori, vio ... ansa.it