A Jesi, nel quartiere del Campo Boario, le forze dell’ordine hanno identificato diversi boss legati a rapine, pestaggi e traffico di droga. Sono tutti già noti alle forze dell’ordine, alcuni coinvolti in episodi violenti, altri nelle attività illecite legate alle sostanze stupefacenti. La polizia sta lavorando per smantellare questa rete e garantire maggiore sicurezza nella zona.

JESI - Tutti già schedati, tutti ben conosciuti dalle forze dell’ordine. Chi per aver partecipato a rapine, chi a pestaggi, chi per motivi di droga. Non sono volti nuovi quelli dei nove ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 26 anni, che sabato mattina hanno subito la perquisizione da parte di polizia e carabinieri nell’ambito di una maxi operazione anti-maranza. A capo della gang gravitante attorno al Campo Boario ci sarebbero almeno due giovani, un 20enne e un 22enne, entrambi jesini ma di origine nordafricana. È il primo, finora, ad aver combinato più guai. I precedenti Uno su tutti: la condanna in abbreviato a 3 anni e 8 mesi arrivata per una serie di rapine (alcune tentate) commesse tra febbraio e marzo 2024, alcune in concorso con minorenni, altre con soggetti che sono stati identificati nel corso delle indagini. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Rapine, pestaggi e sfide allo Stato: ecco chi sono i boss del Campo Boario di Jesi

