Keir Starmer chiede all’ex Principe Andrea di testimoniare riguardo ai suoi legami con Jeffrey Epstein

Keir Starmer ha chiesto all’ex Principe Andrea di comparire davanti al Congresso americano. Il leader laburista punta a far luce sui legami tra Andrea e Jeffrey Epstein, considerandoli un passo importante per chiarire le accuse che circolano sull’ex duca di York. La richiesta arriva in un momento di grande attenzione sui rapporti tra personaggi pubblici e Epstein, con molte domande ancora senza risposta.

Keir Starmer ha affermato che Andrea Mounbatten-Windsor dovrebbe testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti sui suoi legami con il defunto Jeffrey Epstein. I giornalisti hanno chiesto al premier britannico, che si trova in Giappone per un incontro con il Primo Ministro Sanae Takaichi, se l'ex principe dovrebbe scusarsi con le vittime del finanziere e fornire prove su ciò che sa rispetto ai suoi crimini. Mounbatten-Windsor, che non ha più i suoi titoli dallo scorso anno, figura ampiamente nell'ultima tranche di documenti su Epstein, pubblicati venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

