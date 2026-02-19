Regno Unito | Ex Principe Andrea arrestato per legami con Jeffrey Epstein indagate possibili spiate

L’ex principe Andrea di Windsor è stato arrestato a Sandringham, nel Regno Unito, per presunte conversazioni riservate con Jeffrey Epstein. Le autorità sospettano che abbia trasmesso dettagli sensibili al finanziere statunitense, coinvolto in scandali di traffico di minori. Durante l’arresto, sono state perquisiti anche alcuni uffici privati del principe. La notizia ha colpito duramente la monarchia britannica, che ora affronta un’onda di polemiche e domande sulla sua protezione dei segreti di stato. La procura ha avviato indagini approfondite sulla vicenda.

L'Ex Principe Andrea Arrestato: Nuove Accuse e la Monarchia Britannica Sotto Shock. L'ex principe Andrea di Windsor è stato arrestato oggi nella sua residenza di Sandringham, in Gran Bretagna, con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, noto per reati di traffico sessuale e sfruttamento di minori. L'arresto rappresenta un punto di svolta in una vicenda che ha scosso la monarchia britannica e portato alla sua definitiva esclusione dai doveri ufficiali. Le indagini si concentrano su possibili compromissioni della sicurezza nazionale e degli interessi del Regno Unito.