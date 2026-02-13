Jazz Club doppio spettacolo con i Camerata Musikus e Francesco Massaro

Il Jazz Club organizza un doppio concerto al Torrione, attirando appassionati di musica dal vivo. La motivazione dell'evento è il desiderio di offrire un assaggio della scena musicale internazionale, con un focus speciale sui musicisti tedeschi. Alle 16.30, il pubblico potrà ascoltare i Camerata Musikus da Dresda, un ensemble noto per il suo stile energico e coinvolgente, in collaborazione con Senzaspine.

Domenica 15, si terrà un doppio appuntamento al Torrione. Nel pomeriggio, alle 16.30, si svolgerà lo spettacolo Camerata Musikus da Dresda in collaborazione con Senzaspine. In serata, alle 21, sarà la volta di Francesco Massaro, con ‘Body Electric’. I Camerata Musikuss nascono a Dresda nell’estate del 2023 dall’incontro di sei musicisti accomunati dalla passione per la musica antica. I loro percorsi artistici, che spaziano dalla direzione di coro alla prassi strumentale moderna, confluiscono in un lavoro condiviso su un repertorio barocco che attraversa le tradizioni tedesca, inglese, francese e italiana.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

