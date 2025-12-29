Gloria gaynor jazz tribute | l' appuntamento al Miles jazz club

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata travolgente, il prossimo 3 gennaio, dedicata a Gloria Gaynor, icona assoluta della musica internazionale, voce potente e simbolo di energia, libertà e rinascita. Dai grandi successi che hanno fatto ballare il mondo intero fino alle interpretazioni più intense e soulful, questo progetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

gloria gaynor jazz tribute l appuntamento al miles jazz club

© Palermotoday.it - Gloria gaynor, jazz tribute: l'appuntamento al Miles jazz club

Leggi anche: Amy Winehouse project in jazz tribute, l'appuntamento al Miles Jazz Club

Leggi anche: Zucchero project in jazz tribute, il live al Miles jazz club

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gloria gaynor, jazz tribute: l'appuntamento al Miles jazz club.

Le radici musicali di Gloria Gaynor - Cresciuta in una famiglia amante della musica, Gloria Gaynor è stata esposta a vari generi musicali sin da piccola. dilei.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.