Jacquemus La Chemise Pablo | stile oversize e prezzo

Jacquemus ha lanciato La Chemise Pablo, una camicia oversize caratterizzata da un taglio ampio e dettagli moderni. Il capo è disponibile a un prezzo che riflette la qualità e il brand, con un design che si distingue per le linee essenziali e l’attenzione ai dettagli. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi.

Il dettaglio 'sapone': perché questo modello è diverso. La camicia 'La chemise Pablo' di Jacquemus si distingue immediatamente per il suo elemento decorativo applicato sul petto sinistro, che richiama visivamente una barretta di sapone su un panno a righe blu e bianco. Questo dettaglio grafico non è parte del tessuto stesso, ma un'applicazione esterna che conferisce al capo un carattere giocoso e iconico tipico dell'estetica di Jacquemus.