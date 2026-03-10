Jacquemus Mule ‘Argilla’ | Pelle Nabuk Comfort e Stile

Il marchio Jacquemus ha presentato il mule ‘Argilla’, una scarpa realizzata in pelle nabuk pensata per unire comfort e stile. La calzatura si distingue per il design semplice e lineare, con una forma che si adatta facilmente a diversi outfit. La produzione si concentra sull’utilizzo di materiali di alta qualità, puntando su un’estetica elegante e moderna.

Quando si parla di moda, l'esperienza tattile è spesso il vero indicatore di qualità, ben prima ancora che lo sguardo si fermi sul design. Il modello Jacquemus Mule 'Argilla' gioca su questa dualità sensoriale, offrendo una superficie che invita al tocco immediato. La scelta della pelle nabuk non è casuale; questo materiale, ottenuto dalla parte interna del cuoio e trattato per ottenere una finitura scamosciata, offre una morbidezza distintiva che contrasta con la rigidità delle pelli lisce tradizionali.