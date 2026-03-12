Jacquemus ‘La chemise Pablo’ | Viscosa Asimmetria e Prezzo

Jacquemus ha lanciato la chemise Pablo, un capo realizzato in viscosa con un design asimmetrico. La maglietta si distingue per le linee non convenzionali e il taglio originale. È disponibile a un prezzo che varia a seconda dei rivenditori. L'articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa e Asimmetria: l’anatomia della ‘La chemise Pablo’. La camicia ‘La chemise Pablo’ di Jacquemus rappresenta un punto di incontro tra la tradizione sartoriale classica e una visione del design contemporaneo audace. Il capo è realizzato in un misto viscosa, un tessuto che, pur essendo derivato dalla cellulosa naturale, non va confuso con le fibre sintetiche come il poliestere. La viscosa si distingue per la sua capacità unica di drappeggiare il corpo con fluidità, offrendo una sensazione tattile morbida e un aspetto leggermente lucido che riflette la luce in modo elegante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jacquemus ‘La chemise Pablo’: Viscosa, Asimmetria e Prezzo Articoli correlati Leggi anche: Khaite Strannly: Lana mista viscosa, vestibilità e prezzo Leggi anche: Roksanda ‘Pilar’: Seta, asimmetria e il prezzo stracciato