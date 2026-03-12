Bologna-Roma Italiano | Joao Mario ha sbagliato arbitro troppo permissivo

Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio tra Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. L’allenatore della Roma ha detto che Joao Mario ha commesso un errore durante la partita e ha criticato la permissività dell’arbitro. La partita si è conclusa con un risultato di parità, lasciando aperta la qualificazione per entrambe le squadre.

Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio tra Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Le parole di Italiano post Bologna-Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Intervistato da Sky Sport Vincenzo Italiano ha commentato il pari tra Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Qualche situazione in più l’abbiamo creata, ma abbiamo ritrovato l’applicazione e il sacrificio dei ragazzi. Abbiamo reagito alla sconfitta di domenica con una partita di livello a parte la lettura di Joao Mario che doveva rispedire la palla nell’occasione del pareggio, ma i ragazzi hanno fatto una gran partita. Nulla da dire a parte il gol subito che secondo me non ci permette di vincere la partita che avremmo meritato di portare a casa”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

