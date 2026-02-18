Curling Milano-Cortina 2026 | Italia ko 8-3 con il Canada decisiva la sfida con la Svizzera
L’Italia ha perso 8-3 contro il Canada nel match di curling a Milano-Cortina 2026, una sconfitta determinata dai quattro punti segnati nel sesto end. Gli azzurri, comunque, mantengono la possibilità di qualificarsi, perché venerdì affronteranno la Svizzera in uno spareggio decisivo. Questa partita rappresenta un momento chiave per il team italiano, che deve vincere per continuare a sperare nella fase successiva dei giochi. La sfida tra Italia e Svizzera si svolgerà domani, nel palazzetto di Cortina.
Decisivi i quattro punti nel sesto end. Gli azzurri restano comunque in corsa: contro la Svizzera sarà spareggio per il passaggio del turno. Si complica il cammino dell’Italia nel torneo olimpico di curling a Milano-Cortina 2026. Il Canada si impone 8-3 in un match che cambia volto nel sesto end, quando i nordamericani piazzano quattro punti che indirizzano definitivamente la sfida. Fino a quel momento l’equilibrio aveva retto, ma da un episodio nel finale del quinto end la partita prende una piega diversa. Un errore nell’ultimo tiro azzurro spezza l’inerzia del confronto e dà fiducia agli avversari, che non si fanno sfuggire l’occasione.🔗 Leggi su Sportface.it
