Convocati Torino per l’Inter le scelte di Baroni per la Coppa Italia | l’elenco completo Out Casadei! Il motivo

Da calcionews24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera al U-Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Baroni ha scelto i 21 giocatori che portano in campo, ma tra loro manca Casadei, che non è stato convocato. La partita si preannuncia importante per entrambe le squadre, con il Torino che cerca di avanzare nel torneo e l’Inter determinata a passare il turno.

Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Atalanta, Palladino raccontato da Chiarenza: «Non credevo che si buttasse nel mondo del calcio di nuovo in questa veste. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocati torino per l8217inter le scelte di baroni per la coppa italia l8217elenco completo out casadei il motivo

© Calcionews24.com - Convocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo. Out Casadei! Il motivo

Approfondimenti su Torino Inter

Convocati Venezia per l’Inter, le scelte di Stroppa per la Coppa Italia: la lista dei 23

Inter-Torino, la Coppa Italia accende San Siro: Chivu punta al decimo titolo, Baroni sfida il pronostico

Mercoledì sera a San Siro si gioca Inter-Torino, quarti di finale di Coppa Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Torino Inter

Argomenti discussi: I convocati di Torino – Lecce; Torino, i convocati: la scelta su Simeone, subito dentro Kulenovic, Marianucci e Prati; Inter-Torino: aperta la vendita libera; CONVOCAZIONE Rappresentativa provinciale Under 14 Torino (Area Metropolitana) – 04/02/2026 - Lega Nazionale Dilettanti Piemonte.

convocati torino per lStasera Inter-Torino di Coppa Italia, assente per i granata l'ex Casadei. I convocatiStasera alle ore 21:00 il Torino è ospite dell'Inter per il quarto di finale di Coppa Italia che inaugura il tabellone. In vista dell'incontro. tuttomercatoweb.com

convocati torino per lConvocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo dei 21 calciatori a disposizione dei granataConvocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo dei 21 calciatori a disposizione dei granata All’U-Power Stadium di Monza, va in scena stasera il quarto di fin ... calcionews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.