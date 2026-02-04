Convocati Torino per l’Inter le scelte di Baroni per la Coppa Italia | l’elenco completo Out Casadei! Il motivo

Questa sera al U-Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Baroni ha scelto i 21 giocatori che portano in campo, ma tra loro manca Casadei, che non è stato convocato. La partita si preannuncia importante per entrambe le squadre, con il Torino che cerca di avanzare nel torneo e l’Inter determinata a passare il turno.

