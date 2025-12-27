Accusati di raccogliere soldi per Gaza e finanziare Hamas | anche il leader palestinese Hannoun tra gli arresti

Nove persone sono state colpite da misure cautelari a seguito di un'indagine della Procura nazionale antimafia: l'accusa è di aver raccolto, negli anni, fondi per la Palestina tramite tre organizzazioni benefiche; e di aver poi inviato una parte di quei soldi "ad associazioni appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas". Tra gli indagati anche Mohammad Hannoun e l'ex ministro di Hamas Osama Alisawi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

