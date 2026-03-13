Israele ha deciso di chiudere temporaneamente alcuni luoghi di preghiera a Gerusalemme, mentre Dubai continua a registrare una diminuzione della popolazione. La decisione arriva dopo che lo Stato ebraico ha diffuso un video del 28 febbraio che mostra la Città vecchia di Gerusalemme colpita in alcune zone. La situazione resta tesa e sotto osservazione.

Lo Stato ebraico diffonde un video, risalente al 28 febbraio, di Gerusalemme colpita in piena Città vecchia. Interdetti tutti i siti di culto. Altri raid di Teheran nel Golfo. Intercettati ieri dagli Emirati 10 missili e 26 droni. Mentre la nuova guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha promesso che sarà vendicato «il sangue dei martiri», Israele ha confermato la scelta di chiudere i luoghi di culto. Il ministero degli Esteri israeliano, per spiegare i motivi della sospensione della «preghiera in tutti i luoghi sacri» e per far fronte alle proteste dei Paesi islamici visto il Ramadan in corso, ha pubblicato su X un video risalente al 28 febbraio che mostra l’impatto dei missili iraniani lanciati sulla Spianata delle Moschee. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Israele chiude i luoghi di preghiera. Dubai ancora sotto tiro si spopola

