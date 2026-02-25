Le altre interrogazioni sono relative ad alcune presentazioni in Italia e all’estero dell’ultimo libro scritto da Manetti e ai rapporti con il teatro Politeama di Prato. In aggiunta al pacchetto di interrogazioni Fratelli d’Italia ha presentato anche domanda di accesso agli atti su altri eventi attinenti attività di Cristina Manetti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Toscana: interrogazioni su Manetti alla Camera e in Consiglio regionale. “Monna Cristina” ancora sotto il tiro di Fdi

