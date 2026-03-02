Negli ultimi giorni si sono verificati diversi eventi militari in varie regioni. Sono stati segnalati raid sull’Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e un attacco a una base a Cipro. Il presidente americano ha annunciato operazioni militari che potrebbero durare almeno un mese, mentre Israele ha condotto attacchi contro Hezbollah. Parigi ha dichiarato la disponibilità a intervenire per difendere i Paesi del Golfo.

«Non siamo stati informati prima dagli Stati Uniti ne abbiamo partecipato alle operazioni. Se l'operazione fosse stata posta invece sul tavolo delle Nazioni Uniti, avrebbe avuto la legittimità internazionale che non ha». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean Noel Barrot nel corso di una conferenza stampa sul conflitto in Iran e la crisi in tutto il Medio Oriente. La presidenza cipriota di turno dell'Unione europea ha deciso di annullare un Consiglio Affari Generali informale previsto per oggi a Cipro. «Nelle prime ore del mattino abbiamo avuto un singolo, isolato incidente di un drone che ha preso di mira la base britannica di Akrotiri, Cipro, con alcuni danni limitati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah. Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo»

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti. La Mezzaluna Rossa: 'Finora 555 morti'Una persona è morta e altre due sono rimaste «gravemente ferite» dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio...

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti a Beirut | Volano i prezzi di petrolio e gasDeciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Tutto quello che riguarda Paesi del Golfo.

Temi più discussi: Iran, la guerra si allarga; Tre scenari per capire cosa succede ora; Le guerre coloniali senza fine; Gli obiettivi troppo alti e la prudenza dell'Europa sul conflitto che si allarga.

Guerra Israele-Iran, attacchi nel Golfo e raid in LibanoEsplosioni tra Israele e Paesi del Golfo, nuovo lancio di missili dall’Iran, Hezbollah apre il fronte libanese e un presunto drone colpisce la base RAF di Akrotiri. Le IDF rispondono con raid su Beiru ... panorama.it

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

Radio1 Rai. . A causa dell'attacco all'#Iran, sono migliaia i voli internazionali cancellati tra Europa e Asia, le rotte maggiormente esposte. E sono oltre 58mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo. Tra loro, anche studenti minorenni. Il servizio di Arianna Di Gio facebook

Sono migliaia gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo dopo la chiusura degli spazi aerei. A Dubai anche 200 studenti x.com