Rete idrica | sostituiti 300 metri di condotte a Calci

Questa mattina a Calci è iniziata la sostituzione di 300 metri di condotte della rete idrica. I lavori, che dureranno alcune settimane, sono stati avviati per migliorare il servizio e ridurre i problemi di perdita dell’acqua. L’intervento coinvolge diverse strade del paese, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento più stabile e affidabile ai cittadini.

Calci (PI), 29 gennaio 2026 – Quando si parla di servizio idrico, ci sono lavori che appaiono subito rilevanti, per la lunghezza delle condotte da sostituire o per il valore dell’investimento. Altri interventi, invece, hanno numeri più contenuti, ma sono altrettanto fondamentali per la lotta alle perdite e il miglioramento dell’acquedotto. Ne è un esempio l’opera conclusa di recente in via Arno, a Calci, realizzata da Acque in sinergia con l’amministrazione comunale. Un lavoro che ha consentito di rinnovare un tratto strategico della rete idrica, migliorando affidabilità, continuità del servizio e tutela della risorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rete idrica: sostituiti 300 metri di condotte a Calci Approfondimenti su Rete Idrica Concluso l'intervento sull'acquedotto a Calci: sostituiti 300 metri di condotte Questa mattina si sono conclusi i lavori di sostituzione di 300 metri di condotte in via Arno, a Calci. Rete idrica, terminati gli interventi a Bientina: rinnovati 2 chilometri di condotte L’intervento di Acque per rinnovare la rete idrica a Bientina si è concluso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rete Idrica Argomenti discussi: Nelle traverse non solo ripavimentazione, anche sottoservizi. Rete idrica: sostituiti 300 metri di condotte a CalciCalci (PI), 29 gennaio 2026 – Quando si parla di servizio idrico, ci sono lavori che appaiono subito rilevanti, per la lunghezza delle condotte da sostituire o per il valore dell’investimento. Altri i ... lanazione.it Rete idrica, terminati gli interventi a Bientina: rinnovati 2 chilometri di condotteInvestimento da 2 milioni di euro nell’ambito di Digital4Zero, progetto cofinanziato dal PNRR ... msn.com Lavori sulla rete idricadi via Accolti, viale Giannotti e via Caponsacchi a #Firenze il 2 febbraio publiacqua.it/0202-lavori-su… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com Al via i lavori di rinnovo della rete idrica a Bertinoro Sono iniziati i ’ nelle , un intervento strategico finanziato dal PNRR per rafforzare la rete idr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.