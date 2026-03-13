Iria Incontra | ultimo appuntamento con Brunella Bolloli e Rita Cavallaro

Il festival culturale Iria Incontra conclude la sua terza edizione con un evento dedicato al giornalismo d’inchiesta e alle notizie più recenti. L’ultimo appuntamento vede protagoniste Brunella Bolloli e Rita Cavallaro, che si confrontano su temi legati alla professione giornalistica e alle tematiche di attualità. La serata si svolge in una location dedicata, con un pubblico interessato a approfondire queste tematiche.

Il festival culturale Iria Incontra chiude la sua terza edizione con un appuntamento dedicato al giornalismo d’inchiesta e all’attualità. Mercoledì 18 marzo, alle ore 21, la Biblioteca Civica Ricottiana di Voghera ospiterà la presentazione del libro Il “verminaio”. L’inchiesta sui dossier dell’antimafia, firmato dalle giornaliste Brunella Bolloli e Rita Cavallaro. Le due autrici dialogheranno con il giornalista Emanuele Bottiroli, guidando il pubblico dentro una vicenda complessa e controversa che intreccia politica, giustizia e informazione. Il volume affronta il tema dei dossier e delle dinamiche interne al mondo dell’antimafia, proponendo un’indagine giornalistica che ricostruisce fatti, protagonisti e retroscena di una stagione delicata della vita pubblica italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iria Incontra: ultimo appuntamento con Brunella Bolloli e Rita Cavallaro Articoli correlati Iria Incontra 2026: Veneziani, Bolloli e Cavallaro a Voghera per la chiusura della terza edizioneLa rassegna Iria Incontra prosegue nel mese di marzo con due appuntamenti che segnano la conclusione della terza edizione del ciclo culturale. Leggi anche: Il Verminaio: dossieraggi, media e potere con Cavallaro e Bolloli | VIDEO Contenuti utili per approfondire Iria Incontra Discussioni sull' argomento Incontro con Biagio Antonacci; Biofilia, proseguono gli incontri de La cura del bosco. Il 19 il prossimo appuntamento; Unicultura, cambio sede per l’incontro del giovedì: si va all’Auditorium di Sant’Eurosia; A Bisuschio l’ultimo incontro sul Concilio Vaticano II dedicato alla Gaudium et Spes. Presso la Civica Biblioteca "Ricottiana" - via Gramsci, 1 - Mercoledì 4 Marzo alle ore 21:00, nell'ambito della rassegna Iria Incontra, organizzata dal Comune di Voghera, è in programma la presentazione del libro di Marcello Veneziani "Nietzche e Marx si dav - facebook.com facebook