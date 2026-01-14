Il Verminaio | dossieraggi media e potere con Cavallaro e Bolloli | VIDEO

Nel nuovo episodio di Il lato oscuro della cronaca, Rita Cavallaro analizza il caso del Verminaio, l'inchiesta sui dossieraggi interni alla Direzione Nazionale Antimafia. Si approfondiscono le dinamiche tra media, potere e giustizia, offrendo uno sguardo sobrio e accurato su un tema di rilevanza nazionale. Un'analisi che mira a chiarire i risvolti di un episodio che coinvolge istituzioni e strumenti di controllo.

Nuova settimana, nuova puntata de Il lato oscuro della cronaca. Rita Cavallaro apre il 2026 con un episodio che si allontana dal sangue per entrare nel cuore della cronaca giudiziaria: il caso del Verminaio, l'inchiesta sui dossieraggi interni alla Direzione Nazionale Antimafia, la "super procura" voluta da Giovanni Falcone. Ospite in studio Brunella Bolloli, giornalista di Libero e coautrice del libro Il Verminaio. Al centro della discussione: accessi abusivi alle banche dati, fughe di notizie, rapporti opachi tra apparati dello Stato e giornalisti, e un sistema che avrebbe colpito soprattutto politici del centrodestra, trasformando informazioni riservate in armi mediatiche.

