Irene Pivetti condannata per aver portato avanti un proposito criminoso

Irene Pivetti è stata condannata per aver portato avanti un proposito criminoso che si sarebbe protratto nel tempo. Secondo le accuse, avrebbe cercato di creare un meccanismo per trasferire ingenti somme di denaro senza ravvedersi del proprio operato. La vicenda riguarda anche l’intento di precostituirsi postume giustificazioni per le sue azioni. La decisione si riferisce a un comportamento che avrebbe favorito il trasferimento illecito di denaro.

Le motivazioni della sentenza con cui è stata condannata a quattro anni di reclusione per l'ex presidente della Camera per evasione fiscale e autoriciclaggio Sarebbe stato un “proposito criminoso” portato avanti per molto tempo quello di Irene Pivetti, volto a “precostituirsi postume giustificazioni” e creare “un meccanismo che le consentisse il trasferimento di ingenti somme di denaro senza mai ravvedersi del suo operato e senza neppure porlo in discussione” con “elevata intensità del dolo”. Poi, avrebbe tentato “di giustificare l'ingiustificabile” cercando “escamotage per depotenziare i propri illeciti”. Lo si legge nelle... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Chi è Maddalena Rubeo Lisa, arrestata per tentato omicidio dopo aver investito di proposito 3 ciclistiHa 49 anni e risiede in una frazione di 50 abitanti, Pizzarosto di Palestro, in provincia di Pavia, Maddalena Rubeo Lisa, la donna arrestata con...

Affari tuoi: chi è Irene Polucci che ha portato a casa 80mila euroSarnano (Macerata), 2 febbraio 2026 – Dopo ben 33 puntate, la farmacista di Sarnano (in provincia di Macerata) Irene Polucci questa sera ha giocato...

Aggiornamenti e notizie su Irene Pivetti

Irene Pivetti condannata per aver portato avanti un proposito criminosoLe motivazioni della sentenza con cui è stata condannata a quattro anni di reclusione per l'ex presidente della Camera per evasione fiscale e autoriciclaggio ... milanotoday.it

Irene Pivetti condannata, i giudici: Proposito criminoso portato avanti con doloL’ex presidente della Camera condannata in appello a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio: Ha tentato di giustificare l’ingiustificabile ... milano.repubblica.it