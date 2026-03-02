Chi è Maddalena Rubeo Lisa arrestata per tentato omicidio dopo aver investito di proposito 3 ciclisti

Maddalena Rubeo Lisa, 49 anni, vive a Pizzarosto di Palestro, una piccola frazione in provincia di Pavia. È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio plurimo dopo aver investito volontariamente tre ciclisti. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine e si trova ora in custodia. L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Ha 49 anni e risiede in una frazione di 50 abitanti, Pizzarosto di Palestro, in provincia di Pavia, Maddalena Rubeo Lisa, la donna arrestata con l'accusa di tentato omicidio plurimo per aver investito volontariamente tre ciclisti. Una sequenza di incidenti avvenuti la sera del 27 febbraio ha scosso Vigevano, in provincia di Pavia. La 48enne è accusata di tentato omicidio per aver investito volontariamente tre ciclisti a Vigevano. Una donna sola, introversa, che da tre anni abitava in un piccolo appartamento nella frazione Pizza