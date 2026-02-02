Irene Polucci, farmacista di Sarnano, ha vinto 80 mila euro alla trasmissione di Rai 1 “Affari tuoi”. Dopo 33 puntate, ha finalmente portato a casa il premio, facendo felice la sua famiglia. La sarnanese si è messa in gioco e ha conquistato il pubblico con il suo modo semplice e deciso.

Sarnano (Macerata), 2 febbraio 2026 – Dopo ben 33 puntate, la farmacista di Sarnano (in provincia di Macerata) Irene Polucci questa sera ha giocato come protagonista al game show di Rai 1 “Affari tuoi”. E ha portato a casa 80mila euro accettando l’offerta finale del “Dottore”. Ad accompagnarla la sorella Giulia, anche lei farmacista. Una puntata avvincente, iniziata col pacco numero 1 – che si è poi scoperto contenere 300mila euro – cambiato durante la partita con il 14, che ne conteneva 10mila. Chi è Irene Polucci. Figlia di una delle titolari della storica farmacia Ippoliti di Sarnano (Alessandra), la giovane Irene lavora nell’attività di famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affari tuoi: chi è Irene Polucci che ha portato a casa 80mila euro

Approfondimenti su Affari tuoi Polucci

Irene Polucci, farmacista di Sarnano, ha vinto 80 mila euro a “Affari tuoi” dopo 33 puntate.

Irene, concorrente delle Marche, ha deciso di scambiare il suo pacco da 300 mila euro durante la puntata di lunedì 2 febbraio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Affari tuoi Polucci

Argomenti discussi: Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta e spacca i social: Chi parlava male di Samira Lui che dice?; Martina Miliddi al posto di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, chi è: da Amici al film di Checco Zalone; La ballerina sarda Martina Miliddi, da Amici ad Affari Tuoi con Stefano De Martino – Ecco chi è; Herbert Ballerina stasera ad Affari tuoi, il comico torna nella puntata del 25 gennaio: confermata Martina Miliddi.

Affari tuoi: chi è Irene Polucci che ha porta a casa 80mila euroIl pacco che aveva all’inizio, con il numero collegato al nonno, conteneva 300mila euro. Ma ha scelto prima il cambio e alla fine ha accettato l’offerta del ‘Dottore’ ... msn.com

Martina Miliddi, chi è il fidanzato Simone Milani: il lavoro ad AmiciMartina Miliddi è la nuova stella di Affari Tuoi. È fidanzata con Simone Milani, non c'è alcun flirt con De Martino, ancora soffre per il papà ... libero.it