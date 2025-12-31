ircac nel 2025 oltre un milione di euro stanziati in favore delle cooperative siciliane

Nel 2025, l'Ircac ha stanziato oltre un milione di euro a favore delle cooperative siciliane, con 1.150.000 euro di finanziamenti agevolati destinati a crediti a medio termine e di esercizio. La deliberazione è stata assunta nell’ultima seduta dell’anno, il 30 dicembre, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle realtà cooperative nell’isola.

