Sconti sui prestiti e finanziamenti agevolati | l’accordo che cambia i cantieri a Milano e Brianza

Le imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza potranno ottenere prestiti e finanziamenti agevolati se rispettano specifici criteri di sostenibilità ambientale e sociale. L’accordo prevede condizioni favorevoli per chi investe in pratiche più sostenibili e mira a favorire lo sviluppo nel settore edilizio delle aree coinvolte. La misura riguarda imprese che operano in questi territori e si impegna a incentivare progetti con caratteristiche di responsabilità sociale.

Le imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza avranno accesso a finanziamenti agevolati se rispetteranno determinati criteri di sostenibilità ambientale e sociale. È il contenuto del rinnovo dell'accordo tra Assimpredil Ance e Intesa Sanpaolo, sottoscritto dai vertici delle due organizzazioni per sostenere la transizione ecologica del settore delle costruzioni. L'iniziativa, si legge in una nota delle scorse ore, si inserisce nel progetto “Cantiere impatto sostenibile”, un codice di condotta volontario che impegna le aziende a seguire standard precisi su decarbonizzazione, legalità, sicurezza sul lavoro e regolarità contrattuale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

